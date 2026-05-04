◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（４日・東京ドーム）巨人の増田陸内野手が「７番・一塁」でスタメン出場し、第２打席で左前適時打を放った。粘って粘って粘り勝った。０―３の４回１死二塁。２球で追い込まれてから際どいコースをカットし、１０球目のカーブを詰まりながらも左前へ運んだ。第１打席も左前打を放ち、４年ぶりの盗塁をマークするなど躍動している。これで今季得点圏では１５打数５安打、打率３割３分３