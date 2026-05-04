メ～テレ（名古屋テレビ） ドラゴンズのドラフト1位ルーキー・中西聖輝投手(22)がプロ初勝利を挙げました。 2点ビハインドの1回、1・2塁のチャンスで4番・細川成也選手。 先発・中西聖輝投手に初白星を呼び込む逆転スリーランホームラン！4対3とします。 貴重なリードをもらった中西投手。 立ち上がりこそ、失点を許したものの、その後は粘りのピッチングを見せます。 首位