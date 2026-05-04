19歳の息子が、深夜の飲食店でアルバイトをしていた時の体験談です。深夜2時頃、泥酔した男性客が店内で突然電子タバコを吸い始めました。息子が注意すると逆ギレして大暴れ！ しかし、他のお客さんの機転の利いた行動により、事態は思わぬ方向へ。非常識な迷惑客の痛快な末路をご紹介します。 深夜の店内で起きた非常識な行動 当時19歳だった私の息子が、24時間営業の飲食店で深夜のアルバイトをしていた時の出来事です。