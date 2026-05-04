◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１１―８広島（４日・横浜）試合後、広島・佐々木泰内野手の２軍再調整が決まった。２年目の今季は開幕から４番を任されたが、打率１割８分と不振。４月中旬以降は下位打線で起用されているが、最近５試合も１６打数１安打と元気がないままだ。この日の４打席も凡退。７回の守備では失策も記録した。５日に出場選手登録を抹消される方向。林晃汰内野手が１軍に昇格するとみられる。