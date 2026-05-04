◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（４日・東京ドーム）ヤクルト・鈴木叶捕手がプロ初となる先制の１号３ランを放った。３回１死一、二塁で戸郷が投じた真ん中への１３３キロのフォークボールを見逃さずフルスイング。打球は左翼席へ飛び込んだ。「奥川さんを勝たせたい気持ちがホームランになりました」とコメントした。鈴木は２３年ドラフト４位で常葉大菊川から入団した３年目の２０歳。強肩強打の捕手として将来の正