北九州市小倉北区で4日、おもちゃを交換するイベント「かえっこバザール」が始まりました。 ■吉原美樹記者「こちら、たくさんの人が集まっています。皆さんのお目当ては、おもちゃです。」使わなくなったおもちゃを持ち込むと「かえっこバンク」で査定され、ポイントをゲットできます。ポイントに応じて、ほかのおもちゃと交換できる仕組みで、参加は無料です。■子ども「どういう感じの遊びができるかなって。あんま