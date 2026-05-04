新人声優の澤田姫が4日、自身のインスタグラムを更新し、グローグーとの“2ショット”を披露した。グローグーは映画「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」（5月22日公開）に登場。帝国の復活を阻止するために新共和国から雇われた賞金稼ぎディン・ジャリン（ペドロ・パスカル）と行動を共にするヨーダと同じ種族のキャラクターだ。 【写真】