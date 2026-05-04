再整備工事が行われている高松市中央公園2026年2月 高松市が行っている中央公園の再整備事業を巡り、4600万円余りを増額する工事請負変更契約が「不当」だとして契約の差し止めや公金支出の停止を求めた住民監査請求が5月1日、棄却されました。 住民監査請求は、高松市中央公園再整備工事で4665万3200円を増額変更し、契約金額を13億933万2200円とする工事請負変更契約を巡るもので、2026年3月11日に受け付けられました。