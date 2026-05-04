福岡市早良区の葬儀場で4日夕方、火災が発生しました。関係者は「線香からゴミに火が燃え移った」と話しているということです。 ■井上真斗カメラマン「建物から白い煙が上がっています。現在、消防による消火活動が行われているのが確認できます。」警察や消防によりますと、午後5時前、福岡市早良区田村の葬儀場で「建物から煙が上がっています」と施設の関係者から通報がありました。警察によりますと、施設の関係者は「線