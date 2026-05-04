フライブルク鈴木唯人「信頼されているからこそ、チームのためにハードワークを」日本代表MF鈴木唯人がプレーするフライブルクが素晴らしい成熟さを見せ、ドイツのみならず、欧州でも注目を集めている。ドイツカップこそ準決勝でシュツットガルトに敗れたが、ブンデスリーガではカンファレンスリーグ出場圏内の7位に位置している。第32節のヴォルフスブルク戦では、肩を痛めて途中交代。5月7日にはポルトガル1部ブラガとのヨーロ