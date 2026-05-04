8人組アイドルグループ・CUTIE STREETが、4日に出演する予定だった音楽フェス『JAPAN JAM 2026』が強風の影響により中止となったことを受け、YouTubeの公式チャンネルで緊急生配信を行いました。メンバー8人全員がそろった生配信。川本笑瑠さん（24）は「本日は『JAPAN JAM 2026』が天気の影響で残念ながら中止となってしまって」とファンに語りかけ「とっても楽しみにしていたので、本当に皆さんにも会えないことがとってもさみし