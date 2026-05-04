魚津市の学校給食センターに勤務する56歳の男が、勤務先の女子トイレに盗撮目的で侵入した疑いで、きょう警察に逮捕されました。魚津市教育委員会は記者会見を開き、女子トイレに小型カメラが落ちていたことで事件が発覚したと説明しました。魚津市教育委員会「大変に申し訳ございませんでした」建造物侵入の疑いで逮捕されたのは、魚津市真成寺町に住む魚津市学校給食センター給食係長の柿澤晃文容疑者（56）です。