イランの軍事当局はアメリカ軍がホルムズ海峡に接近すれば、攻撃すると警告しました。イランのタスニム通信によりますと、軍事当局は4日、声明を発表し、「ホルムズ海峡の安全管理はイランが担う」として、すべての商船や石油タンカーの通航にはイランとの調整が必要だと強調しました。そのうえで海峡に接近または侵入しようとするアメリカ軍などは攻撃対象だと警告し、「アメリカの行動は状況をさらに複雑化させ、船舶を危険にさ