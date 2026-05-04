男が一時、立てこもったアパート＝4日午後6時50分、愛知県豊橋市多米中町4日午後、愛知県豊橋市多米中町で、警察官に声をかけられた外国人とみられる男が逃げ、近くのアパートの一室に立てこもった。捜査関係者によると、午後6時前に県警が男の身柄を確保し、公務執行妨害容疑で現行犯逮捕した。室内にはもう1人いたが、けがはない。盗難車両とみられる車が駐車場に止まっているのを県警の捜査員が発見し、近くにいた男に声を