女優の中村ゆりか（29）と菅井友香（30）が4日、横浜市で行われた「第4回横浜国際映画祭ベイサイドパーティー」に登壇した。2人は15日公開の映画「チェイサーゲームW水魚の交わり」（監督太田勇）でダブル主演。女性同士の恋愛を描いた物語で、中村は「グローバルな要素も入った作品。日本にとどまらず、海外の方にも興味を持っていただけたら」と呼びかけた。2024年にテレビ東京でドラマ版が放送。同年に続編が放送され、