フィギュアスケート１０年バンクーバー五輪金メダリストのキム・ヨナさん（３５）の雰囲気一変のショートヘア姿が反響を呼んでいる。先月トレードマークだったロングヘアーをばっさりと切り、ショートカットとなった姿のショットを公開していたが、３日に新たな写真を投稿。窓際で物憂げ表情を浮かべるショットなどを雰囲気一変した姿にコメント欄などでは「とても美しいショートヘアも最高」、「致命的に可愛い」、「最高に