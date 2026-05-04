ゴールデンウイーク後半、高速道路の上りの渋滞は現在、きょうのピークを迎えているとみられます。現在の中央自動車道・上野原インターチェンジ付近の映像です。中央自動車道の上り線では午後6時現在、小仏トンネル付近で19キロの渋滞となっています。午前中は行楽地などで過ごす人たちで下りが渋滞していましたが、午後になって上りでも渋滞が始まり、きょうの渋滞は現在ピークを迎えているとみられます。現在の東名高速・綾瀬ス