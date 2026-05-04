アルメニアの首都エレバンで開催されたEPCの首脳会合に参加したカナダのカーニー首相（右端）＝4日（AP＝共同）【モスクワ、ブリュッセル共同】欧州連合（EU）加盟国と近隣諸国の連合体「欧州政治共同体（EPC）」の8回目の首脳会合が4日、アルメニアの首都エレバンで開催された。今回、欧州域外から初めてカナダが参加。北大西洋条約機構（NATO）から距離を置き、欧州防衛に消極的なトランプ米政権の動きをにらみ、安全保障と経