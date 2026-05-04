J2のRB大宮が4日、明治安田百年構想J2・J3リーグ第15節いわき戦（6日・NACK）で選手が試合中に走った距離に応じて、選手会から寄付を行うと発表した。当該試合に出場した選手たちが走った距離を計算し、チームの合計走行距離に応じて「1km×3000円」の金額を選手会から脊髄損傷の研究を支援するために設立された非営利団体「WingsforLife財団」へ寄付するという。また、10日に開催される世界中から約31万人以上のランナー