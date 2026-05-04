柔道女子５２キロ級で、２１年東京五輪金メダルの阿部詩（パーク２４）が４日、都内で取材に応じ、連覇のかかる世界選手権（１０月、バクー）に向けて「勝ちにこだわりながら、自分の柔道をしながら、ロサンゼルス五輪の想定をしながら、全てを意識して勝っていける大会にしたい」と意気込みを語った。６月からは２８年ロサンゼルス五輪のシード権に関わるポイントレースが始まっていく。２４年パリ五輪では、けがの影響で十分