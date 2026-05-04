使い勝手が良かった九一式・九七式貨車旧日本陸軍鉄道連隊には、様々な専用車両が存在しました。作戦地域は中国大陸や東南アジアと広範囲にわたり、日本国内、ロシア、中国、タイ、ビルマなどの軌間に対応できるよう、車両には軌間改変機構も備わっていました。九一式と九七式貨車もその一つです。【現役】旧陸軍の「生き残り貨車」を見る（写真）九一式と九七式貨車は保線用台車のような外観で、台枠に2軸の車輪が備わります