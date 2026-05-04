ワンコが赤ちゃんを寝かしつけている光景は、あまりにも尊くて…？投稿は記事執筆時点で29万9000回再生を突破し、「素敵」「天使と天使」「愛おしすぎる」「最高の癒し」といった声が寄せられています。 【動画：朝、赤ちゃんの隣で寝転がる犬→まるで『寝かしつけている』ようで…あまりにも尊い『平和すぎる光景』】 赤ちゃんを寝かしつけるワンコ TikTokアカウント「ten66714」に投稿されたのは、ミニチュアシュナウザ&