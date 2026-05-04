０−３から追いつく粘りを見せたが、そもそも３点差をつけられるのはいただけない。５月２日に行なわれたJ２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST-A第14節で、横浜FCはSC相模原とホームで対戦。前半だけで３度、ゴールを割られる展開で、後半に杉田隼が２得点、ジョアン・パウロもネットを揺らして同点に。PK戦は１−３で敗れた。「やっぱりベースの部分が出てしまうと、試合は難しくなると感じました」相模原戦の数日