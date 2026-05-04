ラブデスゲーム_P01【漫画】本編を読む目が覚めると知らない部屋に閉じ込められていた男女6人。首には不穏な首輪ががっちりはめられ、外れそうにない。実はここに集められたメンバーは、すべて殺し屋だった。もしかしてこれからデスゲームの開幕か、と思いきや、始まったのは“ラブデスゲーム”。そう、殺し屋たちが命をかけてときめく恋をする恋愛リアリティショーだった。ラブデスゲーム_P02なぜ男女比を同じにしてくれなかった