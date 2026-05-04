GWで多くの人が行き交う空港カウンターに、特別支援学校の生徒たちが描いた独創性豊かな絵が掲げられ、空港スタッフや利用者の目を楽しませてくれています。色鮮やかな飛行機や能登の豊かな自然をイメージして描かれたアート作品。能登空港のチェックインカウンタ―を彩る絵は、県立七尾特別支援学校高等部の生徒たちが描いたものです。能登・羽田便を運航する全日空が、去年4月に震災からの復興支援として「大阪・関西万博」に生