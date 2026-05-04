4日午後の県美術館には、親子連れをはじめ、多くの人が訪れています。 また 現在開催中の書道展に合わせ、タレントで書道家としても知られる中山 秀征さんが訪れ、トークショーが行われました。 ※詳しくは動画をご覧ください DEJIMA博のイベントのひとつとして「エコアートパーク」が開催されています。 波佐見町出身の画家・綾海さんが描いた龍に、クリアファイルに色をつけ、海への