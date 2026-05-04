全国の観光地で導入が進む地元住民と観光客とで料金を分ける二重価格。国の特別名勝・兼六園でも導入に向け検討が進もうとしています。観光客はこの取り組みをどう受け止めているのでしょうか？▼久々江アナウンサー「GWの兼六園、今日は曇天となりましたが、ことじ灯篭の前では多くの人が列をなすなど賑わいを見せています」大型連休を迎えにぎわう兼六園。近年は海外からのインバウンド客の増加もあり、昨年度の入園者数は260万