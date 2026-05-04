人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月5日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）安易な独立志向は危険かも。今日は気持ちを抑えよう。11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）公私の間で揺れることがありそう。今日は私事優先が◎。10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）悪いことを気にすると運気低下