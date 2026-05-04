◇プロ野球パ・リーグ 西武ーソフトバンク(4日、ベルーナドーム)4登板目となる先発マウンドにあがっているソフトバンク・徐 若熙投手。3回までに7失点と、苦しいピッチングとなっています。今季からソフトバンクでプレーしている台湾出身の徐 若熙投手。開幕からの2先発では、13イニングを投げ防御率0.69と見事な好投を披露していました。しかし直近登板となった17日のオリックス戦では2回途中7失点。予期せぬ乱調を見せます。それ