【キャンベラ＝黒木健太朗】オーストラリアを訪問中の高市首相は４日、アンソニー・アルバニージー首相と「キャンベラ奈良平和公園」を訪れ、公園内にある安倍元首相の慰霊碑に献花した。高市氏の地元・奈良と姉妹都市関係にあることを記念して名付けられた。慰霊碑は、「自由で開かれたインド太平洋」（ＦＯＩＰ）構想など日豪関係の強化に尽力した安倍氏を追悼するため、豪州政府などが２０２２年に建てた。安倍氏が同年に