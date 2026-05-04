元ＮＨＫでフリーアナウンサーの中川安奈が３日、ＳＮＳを更新。２０２４年のパリ五輪・フェンシングのサーブル団体で銅メダルを獲得した江村美咲と、プライベート時間を過ごしたことを明かした。雑誌で対談していた二人。中川は「太恩師ミニしていたランチ♡おしゃべり時間が足りず場所を変えてお茶しました次回は私が今１番気になっているバッグを探す旅へ」と次回の約束もしたことを報告。「オシャレ番長みさきちゃ