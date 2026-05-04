ソフトバンク・徐若熙投手（２５）が４日の西武戦（ベルーナ）に先発したが、初回から大量得点を許した。マウンドに上がった徐若熙はテンポよく２つのアウトを奪ったものの、３番・渡部に安打を許すと、続くネビンに高めに浮いたスライダーを左翼ポール際へ運ばれて２点を先制された。右腕は１５０キロ台中盤の直球を連発するも、変化球が高めへ。小島、石井の適時打など６連打を浴びて、初回から４点を奪われた。右腕は４月