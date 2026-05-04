Netflixの恋愛リアリティ番組『脱出おひとり島』シーズン4の出演者、クク・ドンホが、最近浮上したいじめの加害者である疑惑について、「全く事実ではない」とコメントした。5月4日、クク・ドンホは自身のSNSを通じて「特定の人が一方的に主張している内容は、事実に根付いたものではなく、該当する事件とはいかなる関連もないことを明確に伝える」と伝えた。【関連】クク・ドンホのいじめ疑惑「ラケットで叩かれた」これに先立ち