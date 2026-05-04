4月に福岡市の舞鶴公園で桜の木が倒れたことを受けて行われた樹木医による緊急点検で、園内の桜およそ1000本のうち48本が「措置が必要」と診断されたことが分かりました。そのうち10本は「倒木の恐れがある」ということです。 5月4日、福岡市中央区の舞鶴公園ではふだんと違う光景がありました。■樋口淳哉記者「緑色と赤色の三角コーンが設置されています。注意書きには、危険な枝などがあることが分かりましたと書か