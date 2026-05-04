圧倒的なパフォーマンスと唯一無二の存在感で常に注目を集めているIS:SUEがRayにカムバック！今回は、IS:SUEの美しきリーダー・NANOさんの魅力をQ＆A形式で深掘りしました。進化を止めない魅力にどっぷりと酔いしれちゃってください♡IS:SUEをもっと知りたくてそれぞれの個性とキャラがきちんと立っているのは、IS:SUEの魅力のひとつ。美の秘訣から今後の目標まで……知れば知るほど沼っていく4人の“今”に迫ります♡【