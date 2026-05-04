◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１１―８広島（４日・横浜）広島は今季初の２ケタ、１１失点で敗れた。２連敗で今季ワーストタイの借金７。ＤｅＮＡ戦は６戦６敗で、昨年から９連敗となった。初回に４番の坂倉が満塁弾。無死のまま４点を先取する最高のスタートだったが、大瀬良が３回途中６失点と打ち込まれ、２番手の辻も５点を失った。５回に秋山がソロ。９回にモンテロが２ランを放つなど最後まで反撃したが、大量失点が響い