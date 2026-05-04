愛知県豊橋市のアパートで4日午後、外国人とみられる男が立てこもった事件。警察官が突入し、男が公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕されました。捜査関係者によりますと、4日午後3時20分ごろ、豊橋市多米中町のアパートで、パトロール中の警察官が盗難車を見つけ、近くにいた外国人とみられる男に声を掛けました。すると、男は「入ったら殺すぞ」「刺すぞ」などといって自宅とみられる部屋に立てこもったと