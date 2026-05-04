◆ファーム・リーグ巨人９―８ハヤテ（４日・ちゅ〜るスタジアム清水）ファーム・リーグ中地区のハヤテは４日、巨人と対戦した。前西武の鈴木将平外野手（２７）が５打数４安打１打点と躍動したがチームは逆転負けを喫した。鈴木将は２―０の初回１死一、二塁、巨人育成・西川歩投手の１５３キロ直球を左前適時打。相手左翼手の後逸も絡み、２点を追加した。「雰囲気よく打席が回ってきた。その流れに乗って初球から思いっき