自転車への交通反則通告制度、いわゆる「青切符」が先月から導入され、県内では先月1か月間で15件交付されました。県警によりますと、県内で先月「交通反則切符」いわゆる「青切符」が交付されたのは合わせて15件で、運転中の携帯電話の使用が14件、傘さし運転を伴う一時不停止が1件でした。一方、自転車の取り締まりでは「青切符」より重い、いわゆる「赤切符」は3件で、いずれも酒気帯び運転でした。このほか切符の交付を伴わな