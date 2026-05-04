上質レザーで人気のILBISONTE（イル ビゾンテ）から、日本限定の特別なコレクションが登場♡2026年5月1日より発売される「STITCHCOLLECTION」は、シンプルなデザインにさりげない彩りを添えた大人の遊び心が魅力。日常に取り入れやすいのに、どこか特別感のあるレザーアイテムは、長く愛用したくなること間違いなしです♪ 遊び心光るカラーステッチ (C)IL BISONTE 今回の「STITCHCOLLECTION」は、ベ&