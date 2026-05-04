強風、積雪、季節外れの真夏日となったゴールデンウィーク後半戦。2026年一番の強風となる中で、倒れた木が寝室の屋根を突き破る被害も起きています。屋根を突き破り、ベッドに向かって一直線に刺さった木。3日午後11時ごろ、和歌山・白浜町で、住宅の裏山で倒れた木が屋根を突き破って室内に達しました。住人は「家から木が生えてるみたいな感じ。現状見たら余計びっくり」と話していて、倒木は強風の影響によるものとみられてい