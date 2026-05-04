記者会見するウクライナのゼレンスキー大統領＝4月、ドイツ・ベルリン（ゲッティ＝共同）【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は4日、ロシアがモスクワ中心部の赤の広場で9日に実施する対ドイツ戦勝記念日の軍事パレードに兵器や装備の隊列を参加させないことについて「装備が不足している。ロシアは赤の広場に（ウクライナの）無人機が飛来するのを恐れている」と述べた。アルメニアで開かれた欧州政治共同体（EPC）首