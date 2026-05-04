ゴールデンウィークの高速道路ではUターンラッシュが始まり、4日午後6時現在、東北道では30kmの渋滞が発生しています。東名高速・綾瀬スマートインターチェンジ付近の映像では、上り車線で渋滞しているのが確認できます。日本道路交通情報センターによりますと、午後5時点で上りは東北道の久喜インターを先頭に30km、関越道は高坂サービスエリアを先頭に25kmの渋滞となっています。最新の交通情報をご確認ください。