アメリカのトランプ大統領は、ホルムズ海峡で足止めされている船舶をアメリカ軍が誘導して、退避させるという計画を発表しました。この作戦には、ミサイル駆逐艦やアメリカ兵1万5000人を投入するとしています。日本の船舶への影響は。■“新作戦”米軍が「誘導」、ミサイル駆逐艦も日本時間4日朝、ホルムズ海峡で“新たな作戦を開始する”と発表したトランプ大統領。トランプ大統領（トランプ氏のSNSより）「月曜日からプロジェ