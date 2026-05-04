私はリリコ。義父は息子の初節句に決めた兜の「インテリアに馴染む」という言葉を否定し、私のこだわりを「親の自己満足だ」と一蹴しました。インテリアは私の美学なのに、「浅はか」とまで言われて、私だって黙ってはいられません。伝統を押し付ける義父と、今の価値観を主張する私。話し合いは平行線を辿ります。火花を散らすなか、無神経なショウジの仲裁も、私たちふたりの怒声にかき消されてしまいました。一歩も引けない「兜