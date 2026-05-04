嫁VS姑の問題は、ママスタセレクトでも何かと話題にあがるところです。しかし今回は嫁VS舅問題！しかもこのお舅さん、お嫁さんと仲良くなりたいとグイグイ距離を詰めてくるタイプのようです。これはまたお姑さんとは違った問題が勃発しそうですね。第21話男の子の子育ては単純……じゃなかった【義父の気持ち】【編集部コメント】「男の子の子育ては単純だ」と豪語していたお義父さん。あらら……実は次男のリョウタさんは、お