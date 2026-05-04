2日夜、長岡市の路上でタクシー運転手の男性に暴行し、ケガを負わせた傷害の疑いで長岡市の職員が逮捕されました。 現行犯逮捕されたのは、長岡市の危機管理防災本部に所属する32歳の男です。警察と市によりますと、男は2日午後11時ごろ、長岡市幸町の路上でタクシー運転手の50代男性の顔面を殴打した疑いがもたれています。タクシー運転手の男性は唇から出血するケガをしました。男は当時 酒を飲んだ状態