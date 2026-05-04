(記者)「こちらではゴールデンウィーク期間中、こんなにかわいい西郷どんが訪れた人を迎え入れる」鹿児島市の西郷南洲顕彰館で開かれているのは、西郷どんフェスです。2027年度に迎える西郷隆盛の生誕200年、没後150年に向けた取り組みのキックオフイベントとして開かれています。４日は家族連れや観光客が訪れ、西郷隆盛について学べるクイズラリーに挑戦しました。西郷さんの軍服のレプリカを着用できる