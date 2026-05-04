出水市で観光客が楽しんでいたのは、黒毛和牛がひく「牛車」です。日本で唯一とされる「観光牛車」では、400年前からほとんど変わらない姿で残る出水麓武家屋敷群をゆったりとめぐることができます。(観光客)「楽しかった」(観光客)「鹿児島の歴史を深く感じることができたとてもいい体験になった」(観光客)「周りも見られて楽しかった」