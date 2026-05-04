◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト-巨人(4日、東京ドーム)ヤクルトの鈴木叶選手がプロ初のホームランを記録しました。両者無得点で迎えた3回、1死1、2塁の好機で打席を迎えた鈴木叶選手は、戸郷翔征投手のフォークを捉え、打球はレフトスタンドへ。先制3ランとなりました。これがプロ初ホームラン。また、この日は今季未勝利の奥川恭伸投手が先発しており、「奥川さんを勝たせたい気持ちがホームランになりました」と先輩を思う一面